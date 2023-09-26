Рф грозит сократить соцвыплаты жителям на ВОТ без российского паспорта - ЦНС

Российские власти угрожают жителям временно оккупированных украинских территорий сократить социальные выплаты, особенно в части пособий по уходу за детьми. Эта мера касается матерей, не имеющих российского гражданства, и их обещают лишить финансовой поддержки.
Согласно информации, опубликованной в понедельник, 25 сентября, Центром национального сопротивления, оккупанты угрожают пересмотреть размер выплат с возможной полной отменой социальных пособий в случае игнорирования требования о получении российского гражданства.
Центр национального сопротивления подчеркивает, что эта практика представляет собой форму шантажа со стороны оккупантов, особенно в отношении одиноких матерей и отцов, которых пытаются принудить к получению российского гражданства, подвергая их давлению.
Согласно информации, опубликованной в понедельник, 25 сентября, Центром национального сопротивления, оккупанты угрожают пересмотреть размер выплат с возможной полной отменой социальных пособий в случае игнорирования требования о получении российского гражданства.
Центр национального сопротивления подчеркивает, что эта практика представляет собой форму шантажа со стороны оккупантов, особенно в отношении одиноких матерей и отцов, которых пытаются принудить к получению российского гражданства, подвергая их давлению.
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