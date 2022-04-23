РФ готовит провокации с эвакуацией людей из Мариуполя

Тысячи украинских граждан до сих пор не могут выбраться из оккупированных россиянами городов. Враг не выпускает людей, обрекая их на верную смерть. Даже в случае обещания открыть коридор, рашисты подло используют ситуацию против мирных жителей.
Вице-премьер, глава Минреинтеграции Ирина Верещук предупредила жителей Мариуполя о возможности провокаций со стороны российских военных во время эвакуации в субботу, 23 апреля.
Отметим, эвакуацию из Мариуполя пытаются организовать уже три дня, но пока без особых успехов.
Власти города говорят, что для эвакуации населения нужен хотя бы день без обстрелов.
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