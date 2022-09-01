Рф готовит фейковую операцию на ЗАЭС, чтоб обвинить Украину - ISW

Российские оккупанты готовят фейковую операцию с целью обвинить Украину в атаке на Запорожскую атомную электростанцию.
Об этом сказано в отчете американского Института изучения войны (ISW).
В частности, командующий Войсками радиационной, химической и биологической защиты россии генерал-лейтенант Игорь Кириллов накануне заявил, что украинские силы готовятся к провокации" на Запорожской АЭС. По его словам, она должна совпасть с приездом в Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.
Он обвинил украинские силы в подготовке этой провокации, чтобы обвинить рф в том, что она устроила ядерную катастрофу, и создать вокруг АЭС зону отчуждения шириной 30 км.
В частности, командующий Войсками радиационной, химической и биологической защиты россии генерал-лейтенант Игорь Кириллов накануне заявил, что украинские силы готовятся к провокации" на Запорожской АЭС. По его словам, она должна совпасть с приездом в Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.
Он обвинил украинские силы в подготовке этой провокации, чтобы обвинить рф в том, что она устроила ядерную катастрофу, и создать вокруг АЭС зону отчуждения шириной 30 км.
В ISW отметили, что на просочившиеся с территории станции кадры попало размещение оккупантами военной техники вблизи ядерного реактора АЭС.
Отметим, две российские крылатые ракеты пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении Запорожья.
Кроме того, Энергоатом заявил, что Запорожская АЭС работает только для собственных нужд из-за повреждения высоковольтной линии.
Кроме того, Энергоатом заявил, что Запорожская АЭС работает только для собственных нужд из-за повреждения высоковольтной линии.
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