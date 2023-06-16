Рф атаковала Житомирщину: один погибший и разрушения в результате удара

08:35 09 июня Киев, Украина

Войска рф атаковали Житомирскую область, в результате удара погиб один человек, есть раненные и разрушения в районе.

Информацию об этом предоставил Звягельский городской совет и председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

В результате ракетной атаки врага, произошедшей ночью 9 июня, пострадал жилой массив в частном секторе общины.

В 07:48. Бунечко сообщил, что ночью во время воздушной тревоги на Житомирщине силами ПВО, по предварительным данным, сбита одна ракета.

В результате падения обломков в городе Звягель разрушен 1 и повреждены 12 жилых домов.

В результате происшествия 1 человек погиб и 3 человека травмированы.