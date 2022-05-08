Результат российского авиаудара по школе в Белогоровке: 60 погибших

09:42 08 мая Киев, Украина

Россия ведет в Украине не просто войну, она цинично уничтожает украинский народ. В Белогоровке Луганской области по предварительным данным погибли 60 человек в результате российского авиаудара по школе. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram 8 мая. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семь из которых ранены.

Позже стало известно, что погибли 62 человека.

«7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 м кв и в доме культуры. Пожар был ликвидирован за почти четыре часа, затем проведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших. Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли», - написал Гайдай. «Это настоящие зверства русского мира: циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье. Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитного ребенка. Напомним, что вчера днем оккупационные войска России из «градов» и «ураганов» обстреляли Приволье. Погибли 11-ти и 14-летние ребята, их 69-летняя бабушка, 12-ти и 8-летние сестры погибших получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу. Как выяснилось, бабушка с внуками вышла из убежища на несколько минут и именно в это время враг ударил по городу», - написал в сообщении глава области.

Накануне сообщалось, что в городе Приволье Луганской области во время обстрела погибли двое детей, женщина и еще двое детей тяжело ранены. Гайдай отмечает, что жертв может быть больше, и призывает местных жителей как можно скорее эвакуироваться.

Ранее глава ОВА сообщал, что жители Луганской области отказываются от эвакуации, невзирая на участившиеся обстрелы.

По данным советника мэра Мариуполя, под каждым уничтоженным оккупантами домом в городе находят до 100 погибших местных жителей.