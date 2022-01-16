Решением суда сотрудник Офиса генпрокурора арестован за взятку

Очередной скандальный арест за взятку в рядах украинской прокуратуры. Как стало известно, вчера, 14 января, решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) сотрудник Офиса генпрокурора, который попался на взятке в 150 тысяч долларов, отправлен на 60 дней из зала суда под стражу. Как альтернатива был выставлен залог в 2 млн 471 тыс. грн.

Приговор вступает в силу и будет опубликован 18 января. А пока у адвокатов чиновника есть пять дней, чтобы успеть подать апелляцию.

Уже не секрет, что речь идет о заместителе начальника одного из отделов ОГП Захаре Антипове, который за взятку пообещал предпринимателю оказать содействие в закрытии уголовного дела. В процессе «помощи» аппетит чиновника от правосудия возрос со 100 до 150 тысяч долларов. Как говорится, жадность его и сгубила.

Напомним, что экс-начальника одного из отделов прокуратуры Киевской области Владимира Чеботарёва ВАКС приговорил к пяти годам за взяточничество и мошенничество.