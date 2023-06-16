РДК и «Русский добровольческий корпус» заявили о «второй фазе» операции в Белгородской области

11:39 01 июня Киев, Украина

В районе российского пограничного пункта «Шебекино» в Белгородской области проходят бои. Между тем, бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и "Легиона Свободы России" (ЛСР), которые проводят операцию в Белгородской области, объявили о начале второй фазы.

«На границе россии и Украины идет сражение. По предварительным данным, атакован МАПП «Шебекино» с помощью танков», – пишет Telegram-канал Baza.

Перед этим в самом городе был ночной обстрел. Предварительно один из снарядов попал в здание местного МВД.



Перед этим была организована частичная эвакуация, и часть жителей решили покинуть город. Утром на Telegram-канале бойцов ЛСР появилось сообщение о происходящем на границе Украины и рф. Они отметили, что скоро начнут вторую фазу операции:

«Наши собратья передают привет с украинско-российской границы. Наша борьба продолжается. Ждите нас!» – говорится в публикации.

Как отметил представитель ЛСР, очень скоро они отправятся снова на территорию рф, чтобы «принести свободу, мир и покой».

«Грайворон – это только начало. В результате трусости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших соратников. Мы идем освобождать всю россию – от Белгорода до Владивостока. Чтобы в москве был поднят бело-сине-белый флаг свободы», – сказал боец ЛСР.

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Представители подразделения «Русский добровольческий корпус», в свою очередь, опубликовал в сети видеообращение, в котором было объявлено о начале обещанной командиром РДК второй фазы.