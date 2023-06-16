РДК и «Русский добровольческий корпус» заявили о «второй фазе» операции в Белгородской области

В районе российского пограничного пункта «Шебекино» в Белгородской области проходят бои. Между тем, бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и "Легиона Свободы России" (ЛСР), которые проводят операцию в Белгородской области, объявили о начале второй фазы.
Перед этим в самом городе был ночной обстрел. Предварительно один из снарядов попал в здание местного МВД.
Перед этим была организована частичная эвакуация, и часть жителей решили покинуть город. Утром на Telegram-канале бойцов ЛСР появилось сообщение о происходящем на границе Украины и рф. Они отметили, что скоро начнут вторую фазу операции:
Как отметил представитель ЛСР, очень скоро они отправятся снова на территорию рф, чтобы «принести свободу, мир и покой».
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Представители подразделения «Русский добровольческий корпус», в свою очередь, опубликовал в сети видеообращение, в котором было объявлено о начале обещанной командиром РДК второй фазы.
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