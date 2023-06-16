Разжигание межрелигиозной вражды: митрополит УПЦ МП из Буковины получил подозрение

Служба безопасности и Нацполиция разоблачили настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ (МП) в разжигании межрелигиозной розни.
Во время литургий он пренебрежительно высказывался по поводу Православной Церкви Украины, называя ее «церковью антихриста» и «сатанинской». Тем самым он оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе.
Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности клирика.
По материалам Службы безопасности, фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Во время литургий он пренебрежительно высказывался по поводу Православной Церкви Украины, называя ее «церковью антихриста» и «сатанинской». Тем самым он оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе.
Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности клирика.
По материалам Службы безопасности, фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
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