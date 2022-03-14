Разыскивается мужчина, ограбивший ювелирный магазин в Киеве. Появилось видео

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, у киевских полицейских появилось видео, на котором хорошо видно лицо мужчины, совершившего ограбление фирменного магазина Киевского ювелирного завода. Объявлен розыск с указанием примет мужчины.
Сообщается, что разбойное нападение произошло 22 мая текущего года. В рамках досудебного расследования следователи и оперативники начали необходимые меры по установлению личности злоумышленника.
Предварительно установлено, что в помещение ювелирного магазина в Голосеевском районе зашел мужчина и, угрожая предметом, похожим на ружье, забрал ювелирные украшения с витрины и убежал. Приметы злоумышленника: рост 180-185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку.
Полиция Киева обращается к гражданам, кто обладает какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, позвонить по телефонам: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 или по спецлинии 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируется, а Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии