Разыскивается мужчина, ограбивший ювелирный магазин в Киеве. Появилось видео

13:33 16 июня Киев, Украина

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, у киевских полицейских появилось видео, на котором хорошо видно лицо мужчины, совершившего ограбление фирменного магазина Киевского ювелирного завода. Объявлен розыск с указанием примет мужчины.

"Правоохранители просят граждан помочь установить личность злоумышленника. За любую информацию, которая поможет раскрыть преступление, Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что разбойное нападение произошло 22 мая текущего года. В рамках досудебного расследования следователи и оперативники начали необходимые меры по установлению личности злоумышленника.

Предварительно установлено, что в помещение ювелирного магазина в Голосеевском районе зашел мужчина и, угрожая предметом, похожим на ружье, забрал ювелирные украшения с витрины и убежал. Приметы злоумышленника: рост 180-185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку.

Полиция Киева обращается к гражданам, кто обладает какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, позвонить по телефонам: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 или по спецлинии 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируется, а Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.