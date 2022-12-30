Разыскиваемая коллаборантка сама пришла с повинной в суд - СБУ

12:02 30 декабря Киев, Украина

Херсонская коллаборантка, которую СБУ объявила в розыск , сама пришла с повинной в суд. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Сообщается, что бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона, которую СБУ и ГБР объявили в розыск за коллаборационную деятельность, решила покаяться.

"После захвата города она поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации россии. Там ее назначили "главой отдела кадров" в созданной агрессором "исправительной колонии". На этой должности агитировала местных жителей поддержать страну-агрессора и присоединиться к рядам карательного учреждения рашистов. За это обещала "кресла" в оккупационном органе и лояльность российских захватчиков", - говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия коллаборантки, уведомили ее о подозрении и объявили в розыск.