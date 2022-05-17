Развлечения в Каменском: подростки унижали товарища и снимали все на видео

14:25 15 декабря Киев, Украина

Благодаря видео, выложенному в интернет, полицейским удалось установить личности подростков, принимавших участие в избиении и унижении 17-летнего парня.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Каменского отдела полиции.

"14 декабря в полицию обратилась 43-летняя женщина и сообщила об издевательствах над ее сыном. Правоохранители установили, что 13 декабря пострадавший находился в гостях у знакомого, где его избили и срезали волосы. Видео издевательств над парнем один из присутствующих выложил в Интернет. В настоящее время полиция установила всех участников события - это трое местных жителей в возрасте от 15 до 20 лет. Также полицейские установили личности шести свидетелей, которые присутствовали в гостях вместе с пострадавшим", - сказано в сообщении.

По данному факту по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Продолжается досудебное расследование.