Разведывали боевые позиции ВСУ: правоохранители разоблачили очередных агентов рф

Сотрудники СБУ задержали двух российских агентов в прифронтовых районах Донбасса. Они разведывали боевые позиции и маршруты перемещения подразделений ВСУ на территории региона.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Кроме того, подозреваемые передавали оккупантам информацию о геолокации и инженерных особенностях фортификационных сооружений вблизи линий восточного и южного фронтов.
Один из российских пособников был задержан в результате спецоперации контрразведки СБУ в Краматорске. По указанию оккупантов он должен
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Кроме того, подозреваемые передавали оккупантам информацию о геолокации и инженерных особенностях фортификационных сооружений вблизи линий восточного и южного фронтов.
Один из российских пособников был задержан в результате спецоперации контрразведки СБУ в Краматорске. По указанию оккупантов он должен
собирать разведданные по обороне города.
Еще один российский агент сотрудники Службы безопасности задержали в Покровске. Женщина разведывала места дислокации и маршруты движения украинских войск в прифронтовых районах Донбасса и Запорожья. Для этого она объезжала территории обоих регионов и скрыто
наблюдала за объектами ВСУ.
В настоящее время российским агентам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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