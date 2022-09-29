Разведывали боевые позиции ВСУ: правоохранители разоблачили очередных агентов рф

08:08 29 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



Кроме того, подозреваемые передавали оккупантам информацию о геолокации и инженерных особенностях фортификационных сооружений вблизи линий восточного и южного фронтов.



Один из российских пособников был задержан в результате спецоперации контрразведки СБУ в Краматорске. По указанию оккупантов он должен Сотрудники СБУ задержали двух российских агентов в прифронтовых районах Донбасса. Они разведывали боевые позиции и маршруты перемещения подразделений ВСУ на территории региона.Об этом сообщает Служба безопасности Украины.Кроме того, подозреваемые передавали оккупантам информацию о геолокации и инженерных особенностях фортификационных сооружений вблизи линий восточного и южного фронтов.Один из российских пособников был задержан в результате спецоперации контрразведки СБУ в Краматорске. По указанию оккупантов он должен

собирать разведданные по обороне города.

Еще один российский агент сотрудники Службы безопасности задержали в Покровске. Женщина разведывала места дислокации и маршруты движения украинских войск в прифронтовых районах Донбасса и Запорожья. Для этого она объезжала территории обоих регионов и скрыто

наблюдала за объектами ВСУ.

В настоящее время российским агентам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.