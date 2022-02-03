Разрушительные и смертоносные наводнения обрушились на Бразилию и Гаити

Число погибших в результате массивных оползней и наводнений в юго-восточном штате Сан-Паулу в Бразилии возросло до 24 человек.
Катастрофа была вызвана проливными дождями, которые затопили Сан-Паулу в начале пятницы, при этом наибольший ущерб был причинен городам Аруха, Франсиско-Морато, Эмбуд-дас-Артес и Франко-да-Роша, которые понесли наибольший ущерб и человеческие жертвы.
Губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа выделил 2,8 миллиона долларов в виде чрезвычайных фондов, чтобы помочь с усилиями по оказанию помощи и восстановлению.
С начала года на юго-востоке Бразилии обрушились проливные дожди. В прошлом месяце наводнения в штате Минас-Жерайс унесли жизни 19 человек.
Катастрофа была вызвана проливными дождями, которые затопили Сан-Паулу в начале пятницы, при этом наибольший ущерб был причинен городам Аруха, Франсиско-Морато, Эмбуд-дас-Артес и Франко-да-Роша, которые понесли наибольший ущерб и человеческие жертвы.
Губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа выделил 2,8 миллиона долларов в виде чрезвычайных фондов, чтобы помочь с усилиями по оказанию помощи и восстановлению.
С начала года на юго-востоке Бразилии обрушились проливные дожди. В прошлом месяце наводнения в штате Минас-Жерайс унесли жизни 19 человек.
На Гаити в результате проливных дождей три человека погибли и еще один пропал без вести, а около 2500 семей были вынуждены покинуть северные и южные районы острова. На эти районы обрушился проливной шторм, вызвавший масштабные наводнения, а также сильный ветер, вырвавший с корнем деревья в некоторых населенных пунктах.
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