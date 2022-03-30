Разрушенная облгосадминистрация Николаева. Подробности. Фото

10:46 30 марта Киев, Украина

Продолжаются поисково-спасательные работы после попадания вражеской ракеты в девятиэтажное здание облгосадминистрации в Николаеве

Отметим, в здании облгосадминистрациии разрушена центральная секция с 9 по 1 этаж.



Спасатели работают посменно, на месте находится 8 единиц техники и 38 сотрудников ГСЧС.



По состоянию на 08:00 работы продолжаются. Из-под завалов изъяты тела 12 погибших, 33 человека пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены 18 человек, которые были переданы бригадам скорой медицинской помощи).