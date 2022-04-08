Разрушен экопарк Фельдмана. Взрослых животных могут усыпить

В Харькове кафиры разрушили экопарк Фельдмана. Некоторых животных удалось вывезти, но некоторые остаются в разрушенных вольерах, что чревато для жизни харьковчан. Об этом сообщил владелец парка, бизнесмен Александр Фельдман.
По его словам, экопарк полностью разрушен. В вольерах остались тигры и львы. Их нет возможности вывезти в другое место, так что единственным вариантом является усыпление этих животных.
«Могу сказать, что парка больше нет. После вчерашнего массированного обстрела ракетами и самолетами разрушены вольеры и инфраструктура. Чудом остались живы львы и тигры. Разрушены их клетки, поэтому они в любой момент могут оказаться на улицах. У нас день до вечера сегодня, или принять какое-либо решение по транспортировке, или всех усыпить», – сказал Фельдман.
По его словам, шансы вывезти львов и тигров очень малы.
По его словам, экопарк полностью разрушен. В вольерах остались тигры и львы. Их нет возможности вывезти в другое место, так что единственным вариантом является усыпление этих животных.
«Могу сказать, что парка больше нет. После вчерашнего массированного обстрела ракетами и самолетами разрушены вольеры и инфраструктура. Чудом остались живы львы и тигры. Разрушены их клетки, поэтому они в любой момент могут оказаться на улицах. У нас день до вечера сегодня, или принять какое-либо решение по транспортировке, или всех усыпить», – сказал Фельдман.
По его словам, шансы вывезти львов и тигров очень малы.
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