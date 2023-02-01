Разоблачены мошенники пытавшиеся собирать на ВСУ от лица главы Житомирской ОВА

18:50 01 февраля Киев, Украина

Преступная группа лиц открыла сбор на нужды ВСУ от имени Житомирской ОВА, но мошеннки были разоблачены.

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА в официальном ТГ-канале.

"На этот раз им показалось уместным сослаться на меня. Однако зря, ведь весь бизнес, благотворители и волонтеры Житомирской области знают, что Житомирская областная военная администрация не проводит сбор средств ни от имени начальника ОВА, ни его заместителей или других сотрудников. Наш Гуманитарный штаб получает помощь и распределяет ее тем, кому она прежде всего нужна", - пишет Бунечко.



Глава ОВА подчеркнул, что в случае получения подобных сообщений якобы от имени ОВА не следует перечислять деньги, а нужно обращаться в полицию.