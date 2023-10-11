Разоблачены два предателя, которые скорректировали ракетный удар рф по Грозе - СБУ

Служба безопасности Украины оперативно вычислила двух предателей, которые скорректировали ракетный удар россии, направленный на кафе в селе Гроза, Харьковская область, 5 октября.
Информация о разоблачении предателей была представлена пресс-службой СБУ и прокуратурой Харьковской области.
Оказалось, что двое злоумышленников - местные жители, Владимир Мамон, 30 лет, и его младший брат Дмитрий Мамон, 23 года. В период оккупации региона они перешли на сторону российских оккупантов.
За свою предательскую деятельность оба брата получили "должности" в оккупационной администрации Харьковской области. Один из них был назначен "водителем конвойной группы", а другой - "инспектором дорожно-патрульной службы".
Однако, перед освобождением региона, оба предателя с семьями сбежали в россию, где продолжили работать на стороне агрессора.
Под руководством российских оккупантов, они начали создавать сеть информаторов на территории, подконтрольной Украине, работая издалека.
Для этого они привлекали своих родственников, соседей и знакомых из деоккупированных городов и поселков Харьковщины к шпионской деятельности. Под видом неформальных бесед и обмена сообщениями в мессенджерах, предатели добывали от людей информацию о размещении украинских вооруженных сил и массовых мероприятиях на территории региона.
Согласно следствию, начиная с октября текущего года, оба фигуранта активно собирали информацию о запланированной церемонии перезахоронения украинского защитника в селе Гроза. Они осознавали, что в результате нападения со стороны противника, мирные жители, в том числе их собственные знакомые из села Гроза, которые предоставляли им информацию, подвергнутся опасности.
Определив точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти сведения российским оккупантам.
Российские военные использовали полученные сведения для тщательно подготовленной атаки на село Гроза, применив оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М". В результате этой воздушной атаки погибли 53 мирных жителя, включая малолетнего ребенка, и еще шестеро гражданских получили ранения.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили обвинения обоим фигурантам в государственной измене. Это преступление было совершено в условиях военного положения, в результате предварительного сговора группой лиц.
Кроме того, Владимира Мамона также обвинили в содействии в совершении нарушений законов и обычаев войны, включая умышленное убийство. Эти дополнительные обвинения основаны на частях 5 статьи 27, части 2 статьи 28 и части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Поскольку оба злоумышленника скрываются на территории россии, продолжаются усиленные усилия для определения их местонахождения и наказания.
Информация о разоблачении предателей была представлена пресс-службой СБУ и прокуратурой Харьковской области.
Оказалось, что двое злоумышленников - местные жители, Владимир Мамон, 30 лет, и его младший брат Дмитрий Мамон, 23 года. В период оккупации региона они перешли на сторону российских оккупантов.
За свою предательскую деятельность оба брата получили "должности" в оккупационной администрации Харьковской области. Один из них был назначен "водителем конвойной группы", а другой - "инспектором дорожно-патрульной службы".
Однако, перед освобождением региона, оба предателя с семьями сбежали в россию, где продолжили работать на стороне агрессора.
Под руководством российских оккупантов, они начали создавать сеть информаторов на территории, подконтрольной Украине, работая издалека.
Для этого они привлекали своих родственников, соседей и знакомых из деоккупированных городов и поселков Харьковщины к шпионской деятельности. Под видом неформальных бесед и обмена сообщениями в мессенджерах, предатели добывали от людей информацию о размещении украинских вооруженных сил и массовых мероприятиях на территории региона.
Согласно следствию, начиная с октября текущего года, оба фигуранта активно собирали информацию о запланированной церемонии перезахоронения украинского защитника в селе Гроза. Они осознавали, что в результате нападения со стороны противника, мирные жители, в том числе их собственные знакомые из села Гроза, которые предоставляли им информацию, подвергнутся опасности.
Определив точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти сведения российским оккупантам.
Российские военные использовали полученные сведения для тщательно подготовленной атаки на село Гроза, применив оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М". В результате этой воздушной атаки погибли 53 мирных жителя, включая малолетнего ребенка, и еще шестеро гражданских получили ранения.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили обвинения обоим фигурантам в государственной измене. Это преступление было совершено в условиях военного положения, в результате предварительного сговора группой лиц.
Кроме того, Владимира Мамона также обвинили в содействии в совершении нарушений законов и обычаев войны, включая умышленное убийство. Эти дополнительные обвинения основаны на частях 5 статьи 27, части 2 статьи 28 и части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Поскольку оба злоумышленника скрываются на территории россии, продолжаются усиленные усилия для определения их местонахождения и наказания.
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