Разоблачены более 6 тысяч организаторов псевдореферендумов

16:29 05 января Киев, Украина

Специалисты СБУ с момента вторжения рф идентифицировали более 6 тысяч организаторов псевдореферендумов в оккупированных районах Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Сообщается, что все разоблаченные фигуранты способствовали проведению незаконных мероприятий по фейковому "присоединению" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей к россии.

"В Херсоне СБУ задержала представителя так называемой «избирательной комиссии», агитировавшего за "присоединение" региона к стране-агрессору. Злоумышленник обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призвал людей проголосовать за кремлевский проект", - сообщают в СБУ.

А в Николаевской области нейтрализована деятельность трех российских агентов, занимавшихся подготовкой и популяризацией псевдоголосования.

"В Донецкой области Служба безопасности установила всех представителей так называемой "общественной палаты ДНР". Именно они направили «срочное обращение» к главарю террористов Пушилина с требованием немедленного отделения региона от Украины с последующим его присоединением к россии. В Луганской области СБУ идентифицировала "депутата ЛНР", который публично поддержал направление аналогичного "письма" к еще одному главарю террористов Пасечнику", - говорится в сообщении.

Еще 11 организаторов фейкового референдума разоблачены в Запорожской области.

"Среди них – четверо так называемых председателей «теризбиркомов». Злоумышленники собирали персональные данные местных жителей для составления избирательных списков и их направления в оккупационную администрацию. В дальнейшем враг использовал эту информацию для фальсификации результатов незаконного голосования", - отмечает пресс-служба СБУ.



Сообщается также, что СБУ инициировала применение санкций СНБО в отношении почти 100 подконтрольных рф "иностранных наблюдателей".

"С помощью этих "туристов" кремль пытался легализовать проведение псевдореферендумов и их "результаты", - уточняют в спецслужбе.

По всем разоблаченным фактам продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к подрывной деятельности на оккупированных территориях.