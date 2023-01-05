Разоблачены более 6 тысяч организаторов псевдореферендумов

Специалисты СБУ с момента вторжения рф идентифицировали более 6 тысяч организаторов псевдореферендумов в оккупированных районах Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что все разоблаченные фигуранты способствовали проведению незаконных мероприятий по фейковому "присоединению" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей к россии.
Сообщается, что все разоблаченные фигуранты способствовали проведению незаконных мероприятий по фейковому "присоединению" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей к россии.
А в Николаевской области нейтрализована деятельность трех российских агентов, занимавшихся подготовкой и популяризацией псевдоголосования.
Еще 11 организаторов фейкового референдума разоблачены в Запорожской области.
Сообщается также, что СБУ инициировала применение санкций СНБО в отношении почти 100 подконтрольных рф "иностранных наблюдателей".
По всем разоблаченным фактам продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к подрывной деятельности на оккупированных территориях.
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