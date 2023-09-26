Разоблачение коррупции: экс-руководство "Заря – Машпроект" обвиняется в хищении 1,3 млрд гривен

19:39 26 сентября Киев, Украина

Бывшие руководители государственного предприятия Научно-производственный комплекс газотурбостроения (ГП НПКГ) "Заря – Машпроект" под подозрением в присвоении более 1,3 млрд гривен.





В частности, правоохранители сообщили бывшим руководителям завода и директору частной компании-нерезидента о подозрении в завладении в составе организованной группы средствами ГП на сумму 62 млн. долларов (1,32 млрд. гривен по курсу НБУ на момент совершения преступления).



Речь идет о четырех бывших генеральных директорах ГП НПКГ "Заря – Машпроект" и директоре частной компании-нерезиденте.



Действия всех подозреваемых квалифицировали по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины). Экс-директору ГП и директору частной компании-нерезидента также инкриминируют статью о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК Украины).



Следствие установило, что руководство "Заря – Машпроект", экспортировавшее продукцию собственного производства за границу, организовало Об этом сообщает пресс-служба НАБУ во вторник, 26 сентября.В частности, правоохранители сообщили бывшим руководителям завода и директору частной компании-нерезидента о подозрении в завладении в составе организованной группы средствами ГП на сумму 62 млн. долларов (1,32 млрд. гривен по курсу НБУ на момент совершения преступления).Речь идет о четырех бывших генеральных директорах ГП НПКГ "Заря – Машпроект" и директоре частной компании-нерезиденте.Действия всех подозреваемых квалифицировали по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины). Экс-директору ГП и директору частной компании-нерезидента также инкриминируют статью о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК Украины).Следствие установило, что руководство "Заря – Машпроект", экспортировавшее продукцию собственного производства за границу, организовало

схему завладения средствами госпредприятия.

Для этого с компанией-нерезидентом был заключен ряд агентских соглашений, по которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными покупателями продукции госпредприятия по поводу заключения с ними соответствующих внешнеэкономических контрактов.



В результате этого в течение 2013-2018 годов на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 61,98 млн долларов в качестве оплаты за притворные агентские услуги.



Причинение ГП ущерба на эту сумму подтверждает заключение судебной экономической экспертизы. В дальнейшем средства легализовали путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных бывшим руководителям ГП.



Кроме того, правоохранители направили запросы о международно-правовой помощи в более чем 20 иностранных юрисдикций. Благодаря сведениям, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить "отмывание" незаконно полученных от ГП средств в размере 795 тысяч долларов и более 222 тысяч евро. Международное сотрудничество в производстве продолжается.



Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются другие лица, возможно, причастные к совершению этого преступления.