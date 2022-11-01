Разоблачена схема хищения более 18 млн грн при строительстве жилья для военных

31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшей главе Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины в растрате более 18 млн грн, выделенных на покупку жилья для военных.
Об этом сообщили в НАБУ.
О подозрении также сообщили директору компании-застройщика.
Следствие установило, что глава департамента капитального строительства Минобороны вместе с сообщником создали условия для перечисления весной 2015 более 18,66 млн грн компании-застройщику за якобы готовые 96 квартир в Киеве.
На самом деле дом был недостроен, не имел внутреннего убранства, к нему не подвели коммуникации, однако данные подделали и указали, что жилье готово.
Расследование было начато еще осенью 2015 года. За три года дом толком не привели в жилое состояние, поэтому летом 2020 года НАБУ "реанимировали дело".
Действия обоих подозреваемых квалифицировали по:
Об этом сообщили в НАБУ.
О подозрении также сообщили директору компании-застройщика.
Следствие установило, что глава департамента капитального строительства Минобороны вместе с сообщником создали условия для перечисления весной 2015 более 18,66 млн грн компании-застройщику за якобы готовые 96 квартир в Киеве.
На самом деле дом был недостроен, не имел внутреннего убранства, к нему не подвели коммуникации, однако данные подделали и указали, что жилье готово.
Расследование было начато еще осенью 2015 года. За три года дом толком не привели в жилое состояние, поэтому летом 2020 года НАБУ "реанимировали дело".
Действия обоих подозреваемых квалифицировали по:
- ч.5 ст.191, "Присвоение или растрата чужого имущества" (наказывается штрафом от двух тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет);
- и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины - "Служебный подлог". (наказывается штрафом от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов или ограничением свободы на срок до трех лет).
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