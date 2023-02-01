Разоблачена преступная организация по запугиванию жителей Киевщины - СБУ

18:02 01 февраля Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба



Установлено, что группировку возглавлял криминальный авторитет по прозвищу Леший, причастный к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий. Также среди организаторов банды были двое российских граждан - выходцев из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО.



Их деятельность могла привести к дестабилизации криминогенной ситуации в столичном регионе в интересах агрессора.



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По данным следствия, они систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.



Зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесения им тяжелых телесных повреждений с применением оружия.



Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый "общак", который на момент обыска составлял 354 тыс. долларов США.



Сотрудники СБУ задержали Лешого, двух россиян и еще троих активных участников преступной организации во время "выбивания" ими 80 тыс. долларов США из местного предпринимателя.



Во время обысков по местам нахождения фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности. В настоящее время шести участникам преступной организации поставлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: Служба безопасности ликвидировала преступную организацию, которая терроризировала и запугивала жителей столичного региона, и задержала ее организаторов.Об этом сообщает пресс-служба СБУ Установлено, что группировку возглавлял криминальный авторитет по прозвищу Леший, причастный к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий. Также среди организаторов банды были двое российских граждан - выходцев из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО.Их деятельность могла привести к дестабилизации криминогенной ситуации в столичном регионе в интересах агрессора. Киеве злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований.По данным следствия, они систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.Зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесения им тяжелых телесных повреждений с применением оружия.Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый "общак", который на момент обыска составлял 354 тыс. долларов США.Сотрудники СБУ задержали Лешого, двух россиян и еще троих активных участников преступной организации во время "выбивания" ими 80 тыс. долларов США из местного предпринимателя.Во время обысков по местам нахождения фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности. В настоящее время шести участникам преступной организации поставлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вымогательство);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации действий фигурантов по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного воздействия).