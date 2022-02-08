Разоблачена очередная схема ввоза контрафактного топлива

Сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые наладили масштабную схему контрабанды горючего в Украину.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Служба безопасности обнародовала детали обысков, которые имели место 18 мая, в том числе в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко - спецслужба задокументировала и пресекла противоправную деятельность группы дельцов, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ.
В ходе досудебного расследования задокументировано, что менеджмент коммерческих структур в течение 2020-2021 лет реализовывал импортируемую продукцию предприятиям с признаками «рискованности». По предварительным данным, незаконно импортировано продукции на более 100 млн грн.
Эти субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не находятся по адресам регистрации. К тому же учредителем, директором и бухгалтером выступает одно лицо.
В ходе проведения обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей правоохранители изъяли: теневую документацию, печати 300 фиктивных предприятий, средства связи и компьютерную технику, банковские карты и большую сумму наличности, оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт, химические добавки и готов суррогат общим объемом более 1 тысячи тонн.
«Учитывая особый резонанс в СМИ в одном из обысков, который проходил в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, можем сообщить следующее. В ходе обыска по этому адресу было обнаружено и изъято:
- документацию и печати 68 юридических лиц;
- финансово-хозяйственную документацию задействованные в противоправной схеме СПД;
- ноутбуки, электронную технику;
- неучтенные средства.
Операцию проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с УСБУ в городе Киеве и Киевской области и Главным управлением по борьбе с финансовыми преступлениями ДФС Украины под процессуальным руководством Киевской прокуратуры.
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