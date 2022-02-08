Разоблачена очередная схема ввоза контрафактного топлива

18:01 18 Май Киев, Украина

Сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые наладили масштабную схему контрабанды горючего в Украину.



Об этом сообщает пресс-центр ведомства.



Служба безопасности обнародовала детали обысков, которые имели место 18 мая, в том числе в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко - спецслужба задокументировала и пресекла противоправную деятельность группы дельцов, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ.

«Оперативники СБУ установили, что злоумышленники поставляли продукцию в адрес ряда коммерческих структур. Для избежания уплаты таможенных пошлин и акцизного налога они в документации искусственно снижали содержание метилового спирта в продукции. Действия организаторов нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования задокументировано, что менеджмент коммерческих структур в течение 2020-2021 лет реализовывал импортируемую продукцию предприятиям с признаками «рискованности». По предварительным данным, незаконно импортировано продукции на более 100 млн грн.



Эти субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не находятся по адресам регистрации. К тому же учредителем, директором и бухгалтером выступает одно лицо.

«Фактически импортированный товар в Украину организаторы перерабатывали на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные горюче-смазочные материалы. Затем реализовывали за наличные без оформления бухгалтерских документов, объясняют в СБУ», - подчеркнули в спецслужбе.

В ходе проведения обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей правоохранители изъяли: теневую документацию, печати 300 фиктивных предприятий, средства связи и компьютерную технику, банковские карты и большую сумму наличности, оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт, химические добавки и готов суррогат общим объемом более 1 тысячи тонн.



«Учитывая особый резонанс в СМИ в одном из обысков, который проходил в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, можем сообщить следующее. В ходе обыска по этому адресу было обнаружено и изъято:



- документацию и печати 68 юридических лиц;



- финансово-хозяйственную документацию задействованные в противоправной схеме СПД;



- ноутбуки, электронную технику;



- неучтенные средства.



Операцию проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с УСБУ в городе Киеве и Киевской области и Главным управлением по борьбе с финансовыми преступлениями ДФС Украины под процессуальным руководством Киевской прокуратуры.



