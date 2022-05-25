Разоблачена контрабанда сигарет из "ЛДНР"

17:49 20 августа Киев, Украина

Сотрудники СБУ разоблачили группу злоумышленников, которые занимались контрабандой табачных изделий из временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленники предлагали сотруднику СБУ "крышевать" их поставки через акваторию Азовского моря. Офицер спецслужбы отказался, и в ходе спецоперации злоумышленников разоблачили, им готовится уведомление о подозрении", - говорится в сообщении.

Установлено, что сотруднику СБУ предлагали неправомерную выгоду за партию табачных изделий. Речь шла о 400 ящиках продукции, которую изготовили на временно неподконтрольной территории.



Злоумышленники просили содействия офицера СБУ в безопасном перемещении товаров на подконтрольную правительству территорию Донецкой области. Контрабанду хотели переправить через акваторию Азовского моря. За такое "крышевание" предлагали взятку в 5 тысяч долларов США.



Сейчас продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются незаконно ввезенные табачные изделия и транспортные средства. Кроме того, осуществляются меры для определения других возможных участников противоправной деятельности.