Разоблачен предатель в рядах харьковской погранслужбы

19:31 11 Август Киев, Украина

В Харьковском пограничном отряде служил боевик, который с сентября 2014 года до февраля 2015 года находился в батальоне «Оплот» . Это формирование террористов активно воевало в Донецкой области на стороне боевиков «ДНР».

Как сообщает Госпогранслужба, бывшего боевика разоблачила служба безопасности ведомства совместно с контрразведчиками.

Мужчина вступил в подразделение боевиков в сентябре 2014 года. Он прошел военную подготовку и привлекался к службе в нарядах на территории военного городка, за что получал деньги. В январе 2015 года подразделение, в котором служил будущий пограничник, перебросили в зону боевых действий. Боевик, опасаясь за свою жизнь, уже через месяц уволился и переехал в Харьков.



В Госпогранслужбу он попал во время одной из волн мобилизации. Экс-боевику сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК). Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.