Разоблачен хакер, организовавший бизнес на прослушке смартфонов

16:37 19 ноября Киев, Украина

В Умани задержан мужчина, который, благодаря специальному программному обеспечению, помогал прослушивать "чужие смартфоны"



Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Черкасской области.



По данным предварительного расследования, противоправную деятельность организовал житель Умани. Фигурант за деньги предоставлял своим клиентам, которых подыскивал через личные связи, несанкционированный доступ к смартфонам "объектов наблюдения". Для этого злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, которое позволяло удаленно записывать и прослушивать телефонные разговоры, а также контролировать общение в популярных мессенджерах.



Правоохранители задокументировали факт установления Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Черкасской области.По данным предварительного расследования, противоправную деятельность организовал житель Умани. Фигурант за деньги предоставлял своим клиентам, которых подыскивал через личные связи, несанкционированный доступ к смартфонам "объектов наблюдения". Для этого злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, которое позволяло удаленно записывать и прослушивать телефонные разговоры, а также контролировать общение в популярных мессенджерах.Правоохранители задокументировали факт установления хакером соответствующей программы "слежки" на смартфон местного IT-специалиста, которого "заказал" конкурент.



Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику с вредоносным программным обеспечением и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении.