Разоблачен блогер, призывавший ударить ракетами по зданию СБУ во Львове

12:16 19 сентября Киев, Украина

СБУ разоблачила во Львове блогера, который публично призывал уничтожить админздание регионального управления Службы безопасности. Для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Чтобы распространить подобные призывы, фигурант осуществлял онлайн-трансляцию на собственной странице в Инстаграм у здания украинской спецслужбы. Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием.



Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию более 1,7 тыс. пользователей.



По данным следствия, злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, позиционирующих себя как блогеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически «присоединяется» к стримам своего приспешника в Украине.



При обысках в помещениях фигурантов обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами провокативной видеозаписи.



Пока фигурантам планируется сообщение о подозрении.



Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, возможной дополнительной квалификации преступных действий фигурантов и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит тюремное заключение.