Разгоняла кремлевские нарративы: в Виннице накрыли ботоферму

Служба безопасности Украины успешно прекратила деятельность ботофермы в городе Винница, которая ежедневно создавала до 500 фальшивых аккаунтов с целью распространения кремлевских нарративов.
В результате комплексных мероприятий задержаны три ее организатора, сообщает пресс-служба СБУ.
Только на «аренде» одного аккаунта дельцы ежесуточно зарабатывали до 20 грн. Деньги получали как через собственные криптокошельки, так и на банковские карты.
По материалам дела, российские клиенты ботофермы использовали фейковые аккаунты для массового разгона прокремлевских нарративов. В частности, о ситуации на фронте и общественно-политической обстановке в Украине.
Также интернет-агитаторы россии оправдывали вооруженную агрессию против Украины и призывали к поддержке рашистов, в том числе на международной арене.
Для этого подавали информационные «вбросы» от имени «обычных» граждан, якобы проживающих в Украине и на территории ЕС.
По данным следствия, организаторами ботофермы оказались три жителя Винницы. Специализированное оборудование они установили в арендованном гараже.
Во время обысков по его адресу и в помещениях фигурантов обнаружено:
По материалам дела, российские клиенты ботофермы использовали фейковые аккаунты для массового разгона прокремлевских нарративов. В частности, о ситуации на фронте и общественно-политической обстановке в Украине.
Также интернет-агитаторы россии оправдывали вооруженную агрессию против Украины и призывали к поддержке рашистов, в том числе на международной арене.
Для этого подавали информационные «вбросы» от имени «обычных» граждан, якобы проживающих в Украине и на территории ЕС.
По данным следствия, организаторами ботофермы оказались три жителя Винницы. Специализированное оборудование они установили в арендованном гараже.
Во время обысков по его адресу и в помещениях фигурантов обнаружено:
▪️ компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности;
▪️ 3 тыс. SIM-карт украинских и европейских операторов мобильной связи;
▪️ 13 SIM-шлюзов и другое оборудование и программное обеспечение;
▪️ банковские карты, через которые они получали деньги от «клиентов».
Вся изъятая техника направлена на экспертизу. Пока фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
▪️ 3 тыс. SIM-карт украинских и европейских операторов мобильной связи;
▪️ 13 SIM-шлюзов и другое оборудование и программное обеспечение;
▪️ банковские карты, через которые они получали деньги от «клиентов».
Вся изъятая техника направлена на экспертизу. Пока фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
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