Разгоняла кремлевские нарративы: в Виннице накрыли ботоферму

11:46 12 июня Киев, Украина

Служба безопасности Украины успешно прекратила деятельность ботофермы в городе Винница, которая ежедневно создавала до 500 фальшивых аккаунтов с целью распространения кремлевских нарративов.

В результате комплексных мероприятий задержаны три ее организатора, сообщает пресс-служба СБУ

"Специализированное оборудование позволяло злоумышленникам ежедневно регистрировать до 500 анонимных аккаунтов в разных соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Готовых «ботов» фигуранты продавали или сдавали в аренду российским SMM-агентствам, работающим «под крышей» спецслужб россии", - говорится в сообщении.

Только на «аренде» одного аккаунта дельцы ежесуточно зарабатывали до 20 грн. Деньги получали как через собственные криптокошельки, так и на банковские карты.



По материалам дела, российские клиенты ботофермы использовали фейковые аккаунты для массового разгона прокремлевских нарративов. В частности, о ситуации на фронте и общественно-политической обстановке в Украине.



Также интернет-агитаторы россии оправдывали вооруженную агрессию против Украины и призывали к поддержке рашистов, в том числе на международной арене.



Для этого подавали информационные «вбросы» от имени «обычных» граждан, якобы проживающих в Украине и на территории ЕС.



По данным следствия, организаторами ботофермы оказались три жителя Винницы. Специализированное оборудование они установили в арендованном гараже.



Во время обысков по его адресу и в помещениях фигурантов обнаружено:

▪️ компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности;

▪️ 3 тыс. SIM-карт украинских и европейских операторов мобильной связи;

▪️ 13 SIM-шлюзов и другое оборудование и программное обеспечение;

▪️ банковские карты, через которые они получали деньги от «клиентов».



Вся изъятая техника направлена на экспертизу. Пока фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.



Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.