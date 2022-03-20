Разбойные и рейдерские нападения: СБУ нейтрализовала банду

Сотрудники СБУ нейтрализовали в Ивано-Франковске преступную группировку, которая терроризировали жителей города.
Банду возглавлял криминальный авторитет, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, отметили в СБУ.
Служба безопасности Украины нейтрализовала в Ивано-Франковске организованную преступную группировку, члены которой терроризировали жителей города и участвовали в рейдерских захватах коммерческих объектов.
Об этом сообщает региональное управление СБУ в среду, 23 июня.
Отмечается, что банду возглавлял криминальный авторитет, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, при этом все члены группировки "исповедовали воровские "понятия".
Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли незарегистрированное оружие и боеприпасы, запрещенные психотропные вещества, деньги, полученные преступным путем. Обнаруженные средства поражения и вещества направлены на экспертизу.
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