Разбойные и рейдерские нападения: СБУ нейтрализовала банду

11:33 23 июня Киев, Украина

Сотрудники СБУ нейтрализовали в Ивано-Франковске преступную группировку, которая терроризировали жителей города.

Банду возглавлял криминальный авторитет, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, отметили в СБУ.



Служба безопасности Украины нейтрализовала в Ивано-Франковске организованную преступную группировку, члены которой терроризировали жителей города и участвовали в рейдерских захватах коммерческих объектов.

Об этом сообщает региональное управление СБУ в среду, 23 июня.

"Спецназ СБУ задержал организатора и трех участников группировки во время разбойного нападения уголовников на предпринимателя. Злоумышленники ворвались в помещение, завладели деньгами потерпевшего и, применяя насилие, вымогали у него $50 тысяч, которые мужчина держал в биткоинах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что банду возглавлял криминальный авторитет, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, при этом все члены группировки "исповедовали воровские "понятия".

"Уголовники подыскивали жертв, забирали их деньги и облагали регулярной "данью". Злоумышленники запугивали потерпевших, угрожали им насилием и физической расправой. Группировка также занималась "выбиванием" несуществующих долгов с граждан, совершала разбойные и рейдерские нападения", – сообщают в спецслужбе.

Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли незарегистрированное оружие и боеприпасы, запрещенные психотропные вещества, деньги, полученные преступным путем. Обнаруженные средства поражения и вещества направлены на экспертизу.