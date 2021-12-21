Разбойное нападение в Кирилловке: подробности из материалов дела

Полицейские раскрыли подробности разбойного нападения, в Кирилловке, произошедшего 3 августа 2020 года. За 10 дней личности подозреваемых были установлены, произведено их задержание.

Как оказалось, нападавшие были односельчанами потерпевшего и имели судимости. Третьего августа двое преступников ворвались в дом местного жителя в Кирилловке, избили хозяина дома и забрали у него деньги и охотничье ружье. Правоохранителям удалось по горячим следам задержать налетчиков. Им уже объявлено о подозрении.

В день совершения разбойного нападения злоумышленники совместно распивали спиртные напитки и один из них предложил товарищу пойти с ним и забрать 250 грн у его должника.

Они пришли в дом к 74-летнему мужчине и стали требовать деньги. Тот отказался, после чего злоумышленники принялись его избивать. Пенсионер несколько раз терял сознание.

После этого налетчики все же забрали у мужчины 250 грн и, прихватив охотничье ружье, скрылись.

Так как пострадавший знал своих обидчиков, найти их не составило труда.

Оба подозреваемых были задержаны. На днях суд избрал им меру пресечения.

Один из мужчин, который был зачинщиком разбойного нападения, сообщил суду, что пришел к потерпевшему выяснить почему его сын ворует у него птицу. Ружье он не воровал, а отобрал у хозяина дома, когда тот начал ему угрожать.

Второй подозреваемый рассказал, что после употребления спиртного, товарищ предложил пойти с ним и забрать у односельчанина долг. Сам он никого не бил, а лишь присутствовал при инциденте. Кроме того, мужчина сообщил, что имеет пятерых детей, двое из которых проживают с ним и его матерью, а трое - с бывшей женой.

Оба злоумышленника ранее были судимы, не имеют официальной работы и злоупотребляют спиртным. Так как за совершенное правонарушение им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, прокурор просил избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд согласился с доводами обвинения и отправил подозреваемых на время следствия в СИЗО.