Разбой и похищение людей: полиция разоблачила преступную группировку

20:47 31 Май Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны 7 членов преступной группировки, которых подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Закарпатья.

Их обвиняют в фактах незаконного лишения свободы, разбоях и угонах транспортных средств, сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 31 мая.

"По данным следствия, житель Закарпатья организовал устойчивое иерархическое объединение, которое систематически занималось совершением тяжких и особо тяжких преступлений на территории Закарпатской области. Все участники преступной организации местные жители спортивного телосложения, которые обладают навыками боевых искусств и пользуются авторитетом в преступной среде региона" – говорится в сообщении.

Правоохранители во Львове задержали 41-летнего организатора, который прибыл из Турции, еще одного координатора – на границе с Польшей. Других участников задержали в Мукачево.

Также во Львове и Мукачево проведено 23 обыска, задействовано 60 экипажей полиции. Во время обысков изъяли более 50 единиц огнестрельного оружия, 15 единиц автоматического оружия, два помповых ружья, 20 пистолетов, шесть гранат, более 40 магазинов, патроны, устройства для бесшумной стрельбы. Кроме того, обнаружен арсенал холодного оружия, тепловизоры, радиостанции, gps-трекеры, спецодежда и бронежилеты, которые использовались в преступной деятельности.

По месту жительства участников преступной организации обнаружили швейцарские часы, золотые украшения, драгоценности, валюту, шесть транспортных средств, которые использовались при подготовке и непосредственном совершении преступлений, а также наркотики.



Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также проверяется причастность фигурантов к совершению преступлений на территории Украины.