Расстреляли и переехали танком: под Киевом обнаружили тела мужчин, убитых оккупантами

В Вышгородском районе Киевской области правоохранители обнаружили тела двух мужчин, которых расстреляли и переехали танком российские военные.
Об этом в Фейсбуке сообщает полиция Киевской области.
4 мая в селе Рудня-Тальская полицейские эксгумировали тела молодых мужчин 22 и 23 лет.
Об этом в Фейсбуке сообщает полиция Киевской области.
4 мая в селе Рудня-Тальская полицейские эксгумировали тела молодых мужчин 22 и 23 лет.
Полицейские города Иванкова с участием прокурора и судмедэксперта провели осмотр убитых. Тело забрали родственники для перезахоронения в селе Мирча Бучанского района.
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