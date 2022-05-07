Расстреляли и переехали танком: под Киевом обнаружили тела мужчин, убитых оккупантами

12:13 05 мая Киев, Украина

В Вышгородском районе Киевской области правоохранители обнаружили тела двух мужчин, которых расстреляли и переехали танком российские военные.



Об этом в Фейсбуке сообщает полиция Киевской области.



4 мая в селе Рудня-Тальская полицейские эксгумировали тела молодых мужчин 22 и 23 лет.

“25 февраля оккупанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями в салоне. Но и этого захватчикам оказалось мало – рашисты переехали машину с людьми тяжелой техникой”, – говорится в сообщении.

Полицейские города Иванкова с участием прокурора и судмедэксперта провели осмотр убитых. Тело забрали родственники для перезахоронения в селе Мирча Бучанского района.