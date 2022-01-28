Расстрел военнослужащих в Днепре: потерпевшие идут на поправку

Пятеро раненых в Днепре солдатом Нацгвардии начали поправляться, сообщил главврач Днепропетровской облбольницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
В результате стрельбы ранения получили пятеро, двое из которых потеряли немало крови. Так, 22-летняя девушка-солдат, имеющая проникающее огнестрельное ранение брюшной полости с выходом в спину и переломом позвоночника, потеряла около 3 литров крови, а еще один военный – около 1 литра. Поэтому 27 января в городе массово сдавали кровь коллеги раненых и другие неравнодушные.
В результате стрельбы ранения получили пятеро, двое из которых потеряли немало крови. Так, 22-летняя девушка-солдат, имеющая проникающее огнестрельное ранение брюшной полости с выходом в спину и переломом позвоночника, потеряла около 3 литров крови, а еще один военный – около 1 литра. Поэтому 27 января в городе массово сдавали кровь коллеги раненых и другие неравнодушные.
Сейчас, по словам главврача, состояние девушки-солдата, считавшейся тяжелейшей пациенткой, стабилизировалось.
Улучшаться начало и состояние других раненых. 28 января медики намерены провести им еще две сложные операции.
Напомним, что 27 января в Днепре произошла стрельба. Как выяснилось впоследствии, 21-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия по неустановленным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих и скрылся. В результате стрельбы погибли 4-ро военнослужащих и одна гражданская женщина.
В настоящее время правоохранители расследуют вероятную служебную халатность руководства Нацгвардии и проверяют информацию о возможной травле солдата, совершившего расстрел. Военному уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве, дезертирстве и похищении оружия и боеприпасов.
Напомним, что 27 января в Днепре произошла стрельба. Как выяснилось впоследствии, 21-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия по неустановленным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих и скрылся. В результате стрельбы погибли 4-ро военнослужащих и одна гражданская женщина.
В настоящее время правоохранители расследуют вероятную служебную халатность руководства Нацгвардии и проверяют информацию о возможной травле солдата, совершившего расстрел. Военному уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве, дезертирстве и похищении оружия и боеприпасов.
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