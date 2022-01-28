Расстрел военнослужащих в Днепре: потерпевшие идут на поправку

Сейчас, по словам главврача, состояние девушки-солдата, считавшейся тяжелейшей пациенткой, стабилизировалось.

"Она еще на аппарате ИВЛ, но гемоглобин у нее уже 85, а поступила к нам она с 30", – говорит Рыженко.