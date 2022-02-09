Расстрел в Днепре. Комиссия МВД провела анкетирование в части

Комиссия при Министерстве внутренних дел, расследующая обстоятельства стрельбы в воинской части Нацгвардии 3021 в Днепре, выявила среди личного состава факты внеуставных отношений. О них стало известно во время анкетирования личного состава части, сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
«Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ДБР. Призываю журналистов четко понять, что выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы пока неизвестны нам, и их будет выяснять ДБР в рамках досудебного расследования. Задача служебного расследования, проводимого МВД – выяснение морально-психологического климата в коллективе, проверка процессов отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы», – заявил он.
Кроме того, комиссия выявила нарушение порядка и организации несения службы, что, по словам замминистра, привело к трагедии.
«Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которое должно быть должным образом замкнуто. Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал», – добавил он.
Енин отметил, что часть из госпитализированных в результате стрельбы уже выписали из реанимации, все пятеро пострадавших выздоравливают.
В сети распространяли информацию о том, что в военной части солдаты страдали от внеуставных отношений – так называемой дедовщины. ДБР проверяет это.
«Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ДБР. Призываю журналистов четко понять, что выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы пока неизвестны нам, и их будет выяснять ДБР в рамках досудебного расследования. Задача служебного расследования, проводимого МВД – выяснение морально-психологического климата в коллективе, проверка процессов отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы», – заявил он.
Кроме того, комиссия выявила нарушение порядка и организации несения службы, что, по словам замминистра, привело к трагедии.
«Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которое должно быть должным образом замкнуто. Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал», – добавил он.
Енин отметил, что часть из госпитализированных в результате стрельбы уже выписали из реанимации, все пятеро пострадавших выздоравливают.
В сети распространяли информацию о том, что в военной части солдаты страдали от внеуставных отношений – так называемой дедовщины. ДБР проверяет это.
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