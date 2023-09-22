Расследование в Житомире: незаконная продажа военного имущества

Сотрудники Государственного бюро расследования завершили досудебное расследование в отношении начальника службы логистики одной из воинских частей Житомирщины, который, как установлено, осуществлял незаконную продажу военного имущества через интернет и местные ломбарды.
Согласно сообщению, опубликованному ГБР в пятницу, 22 сентября, составлен обвинительный акт, который будет передан в суд.
Этот военнослужащий имел доступ к месту хранения техники своей части и украл 60 камер ночного видения и восемь тепловизоров различных моделей. Стоит отметить, что часть украденного оборудования была приобретена средствами волонтеров. В дальнейшем он реализовал украденное вооружение через интернет и сдал его в ломбарды.
Общая сумма ущерба, причиненного государству, оценивается в 3,2 миллиона гривен.
Важно отметить, что во время предварительного расследования военнослужащий вернул средства в полном объеме.
В настоящее время этот военный лицо обвиняется в незаконном завладении военным имуществом с злоупотреблением своим служебным положением, совершенным в условиях военного положения, что привело к существенным убыткам для государства. За эти действия ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.
Согласно сообщению, опубликованному ГБР в пятницу, 22 сентября, составлен обвинительный акт, который будет передан в суд.
Этот военнослужащий имел доступ к месту хранения техники своей части и украл 60 камер ночного видения и восемь тепловизоров различных моделей. Стоит отметить, что часть украденного оборудования была приобретена средствами волонтеров. В дальнейшем он реализовал украденное вооружение через интернет и сдал его в ломбарды.
Общая сумма ущерба, причиненного государству, оценивается в 3,2 миллиона гривен.
Важно отметить, что во время предварительного расследования военнослужащий вернул средства в полном объеме.
В настоящее время этот военный лицо обвиняется в незаконном завладении военным имуществом с злоупотреблением своим служебным положением, совершенным в условиях военного положения, что привело к существенным убыткам для государства. За эти действия ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.
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