Расследование ООН подтвердило совершение россиянами военных преступлений

Следователи Организации Объединенных Наций (ООН) обнаружили доказательства, что российские военные в Украине совершали военные преступления.
Об этом 23 сентября заявил Эрик Моуз – глава Следственной комиссии Совета ООН по правам человека.
Комиссия работала с мая по расследованию заявлений о военных преступлениях в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Следователи общались со 150 потерпевшими и свидетелями преступлений и посетили 27 населенных пунктов, исследовали захоронения, застенки и места содержания пленных. Команда также исследовала два сообщения о ненадлежащем обращении с оккупантами со стороны украинских военных.
В докладе комиссии выделено несколько сфер, где действия российской армии были особенно жестокими. Речь идет о неизбирательных нападениях на гражданские районы, казни, пытки, сексуальное и гендерное насилие.
Комиссия сообщила, что «использование россией взрывного оружия широкого радиуса действия в населенных пунктах является источником огромного вреда и страданий для мирного населения» и что ряд атак «был совершен без различия между гражданскими и комбатантами», в
В докладе комиссии выделено несколько сфер, где действия российской армии были особенно жестокими. Речь идет о неизбирательных нападениях на гражданские районы, казни, пытки, сексуальное и гендерное насилие.
Комиссия сообщила, что «использование россией взрывного оружия широкого радиуса действия в населенных пунктах является источником огромного вреда и страданий для мирного населения» и что ряд атак «был совершен без различия между гражданскими и комбатантами», в
частности по применению кассетных боеприпасов или реактивных систем и авиаударов по населенным пунктам.
В заявлении цитируются люди из 16 городов и населенных пунктов, где продолжаются расследования по казням, с достоверными утверждениями по многим другим случаям.
Были последовательные свидетельства о жестоком обращении и пытках от потерпевших. Некоторые из них россияне вывезли на свою территорию и там удерживали неделями. Сообщается, что некоторые жертвы пропали.
Глава комиссии Моуз также сказал, что они нашли доказательства неустановленного количества российских солдат, совершивших преступления сексуального или гендерного насилия. Возраст их жертв колебался от 4 до 82 лет.
Напомним, по предварительным данным, российская армия совершила в Украине около 40 тыс. военных преступлений. Масштабы пыток и уничтожения мирных жителей выясняются в основном после деоккупации.
Сейчас массовые за время войны захоронения обнаружили в Буче на Киевщине и Изюме на Харьковщине. Сообщалось также о большом количестве братских могил в Мариуполе, однако, поскольку город находится под оккупацией, то должное расследование массовых убийств там не проводится.
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