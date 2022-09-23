Расследование ООН подтвердило совершение россиянами военных преступлений

15:07 23 сентября Киев, Украина

Следователи Организации Объединенных Наций (ООН) обнаружили доказательства , что российские военные в Украине совершали военные преступления.

Об этом 23 сентября заявил Эрик Моуз – глава Следственной комиссии Совета ООН по правам человека.

"На основании собранных доказательств комиссия пришла к выводу, что в Украине были военные преступления", - сказал Моуз.

Комиссия работала с мая по расследованию заявлений о военных преступлениях в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

"Мы были поражены большим количеством казней в районах, которые мы посетили. Сейчас комиссия расследует такие смерти в 16 городах и селениях", – сказал Эрик Моуз.





В докладе комиссии выделено несколько сфер, где действия российской армии были особенно жестокими. Речь идет о неизбирательных нападениях на гражданские районы, казни,



Комиссия сообщила, что «использование россией взрывного оружия широкого радиуса действия в населенных пунктах является источником огромного вреда и страданий для мирного населения» и что ряд атак «был совершен без различия между гражданскими и комбатантами», в Следователи общались со 150 потерпевшими и свидетелями преступлений и посетили 27 населенных пунктов, исследовали захоронения, застенки и места содержания пленных. Команда также исследовала два сообщения о ненадлежащем обращении с оккупантами со стороны украинских военных.В докладе комиссии выделено несколько сфер, где действия российской армии были особенно жестокими. Речь идет о неизбирательных нападениях на гражданские районы, казни, пытки , сексуальное и гендерное насилие.Комиссия сообщила, что «использование россией взрывного оружия широкого радиуса действия в населенных пунктах является источником огромного вреда и страданий для мирного населения» и что ряд атак «был совершен без различия между гражданскими и комбатантами», в

частности по применению кассетных боеприпасов или реактивных систем и авиаударов по населенным пунктам.

В заявлении цитируются люди из 16 городов и населенных пунктов, где продолжаются расследования по казням, с достоверными утверждениями по многим другим случаям.



Были последовательные свидетельства о жестоком обращении и пытках от потерпевших. Некоторые из них россияне вывезли на свою территорию и там удерживали неделями. Сообщается, что некоторые жертвы пропали.



Глава комиссии Моуз также сказал, что они нашли доказательства неустановленного количества российских солдат, совершивших преступления сексуального или гендерного насилия. Возраст их жертв колебался от 4 до 82 лет.

«Комиссия задокументировала случаи, когда детей насиловали, пытали и незаконно арестовывали», – говорится в заявлении.

Напомним, по предварительным данным, российская армия совершила в Украине около 40 тыс. военных преступлений. Масштабы пыток и уничтожения мирных жителей выясняются в основном после деоккупации.