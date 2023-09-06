Расследование Офиса Генпрокурора: задержан командир ТЦК в Виннице за взяточничество

17:32 22 августа Киев, Украина

Сотрудники Офиса генерального прокурора раскрыли дело о взяточничестве, в ходе которого был задержан командир отделения одного из отделов Винницкого районного Территориального Центра Комплектования и Социальной Поддержки.



Как сообщается в официальной публикации прокуроров Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, командиру отделения предъявлена подозрение в совершении преступления согласно части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды.



По данным следствия, главный сержант в обмен на сумму в 2 тысячи долларов передал группе военнообязанных 70 официальных, но незаполненных бланков повесток с подписью военного комиссара и гербовой печатью.



Под видом разъяснения порядка заполнения документов и использования их на территории Винницкой области, включая блокпосты, чиновник давал указания о незаконном использовании этих повесток. Действия подозреваемого, как отмечается в сообщении Офиса генерального прокурора, могли бы обеспечить возможность около 70 военнообязанным обойти службу по мобилизации, предоставив фиктивное подтверждение получения приглашений в Территориальный Центр Комплектования и Социальной Поддержки.



Оперативные правоохранительные органы задержали подозреваемого после передачи взятки. В отношении него была избрана мера пресечения. Детали расследования продолжают выясняться.