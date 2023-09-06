Расследование коррупционной схемы: еще три руководителя "облгазов Фирташа" под подозрением
14:31 15 августа Киев, Украина
Служба безопасности Украины сообщили о подозрении еще трем руководителям облгазов, причастных к хищению голубого топлива из газотранспортной системы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ
.
"СБУ и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и топменеджмента подконтрольных ему компаний. В этот раз задокументирована преступная деятельность председателей правлений "Волыньгаза", "Криворожгаза" и "Черниговгаза", которые причастны к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины" -
говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что эти компании фактически контролируются менеджментом "Региональная газовая компания" ("РГК", аффилированная с Фирташем), которое в целом управляет двадцатью городскими и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.
По материалам СБУ должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
"Таким образом, на основании доказательной базы, собранной Службой безопасности, в целом объявлено о подозрении уже одиннадцати руководителям отдельных облгазов и четырем функционерам финансово-промышленной группы Фирташа", — говорится в сообщении.
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