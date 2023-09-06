Расследование коррупционной схемы: еще три руководителя "облгазов Фирташа" под подозрением

14:31 15 августа Киев, Украина

Служба безопасности Украины сообщили о подозрении еще трем руководителям облгазов, причастных к хищению голубого топлива из газотранспортной системы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

"СБУ и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и топменеджмента подконтрольных ему компаний. В этот раз задокументирована преступная деятельность председателей правлений "Волыньгаза", "Криворожгаза" и "Черниговгаза", которые причастны к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины" - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что эти компании фактически контролируются менеджментом "Региональная газовая компания" ("РГК", аффилированная с Фирташем), которое в целом управляет двадцатью городскими и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.



По материалам СБУ должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).