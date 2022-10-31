Распространяли российскую пропаганду: СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области

Правоохранители провели обыски у руководства Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) в Кировоградской области, которое, вероятно, причастно к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины, и разжигание религиозной розни.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По предварительным оценкам СБУ, в этих текстах содержатся признаки совершения правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.
Речь идет о ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ст. 161 – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам.
Правоохранители установили, что антиукраинские материалы активно распространяли среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные россии. В частности, оправдывалась аннексия Крыма.
Правоохранители установили, что антиукраинские материалы активно распространяли среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные россии. В частности, оправдывалась аннексия Крыма.
Все изъятые материалы отправлены на экспертизы.
С начала войны СБУ открыла 23 уголовных производства по подрывной деятельности отдельных представителей УПЦ МП, уже есть 33 подозреваемых – от агентов сбора информации до корректировщиков огня.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии