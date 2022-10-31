Распространяли российскую пропаганду: СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области

16:42 31 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Правоохранители провели обыски у руководства Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) в Кировоградской области, которое, вероятно, причастно к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины, и разжигание религиозной розни.Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Среди прочего у фигурантов обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московским Кириллом и изъято большое количество изготовленных в рф антиукраинских материалов", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам СБУ , в этих текстах содержатся признаки совершения правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

Речь идет о ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ст. 161 – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам.



Правоохранители установили, что антиукраинские материалы активно распространяли среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные россии. В частности, оправдывалась аннексия Крыма.

"Автор одной из выявленных книг – Андрей Новиков , бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году из-за пророссийской позиции выехал в рф. Пока Новиков ведет собственный телеграмм-канал, где продвигает нарративы в поддержку российских оккупационных войск, дискредитацию ВСУ и ненависть к украинской нации, – добавляют в ведомстве.

Все изъятые материалы отправлены на экспертизы.



С начала войны СБУ открыла 23 уголовных производства по подрывной деятельности отдельных представителей УПЦ МП, уже есть 33 подозреваемых – от агентов сбора информации до корректировщиков огня.