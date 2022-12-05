"Расквартировывала россиян": СБУ задержала «завхоза» бывшей оккупационной администрации Николаевской области

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области правоохранители разоблачили еще одну вероятную пособницу российских оккупантов. Злоумышленницей оказалась жительница Снегиревки, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских захватчиков.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
СБУ уточняет, что подозреваемая определяла пригодность зданий к "расквартированию" представителей оккупационных группировок.
Также она контролировала смету расходов по восстановлению инфраструктурных сооружений, используемых врагом для базирования собственных подразделений. Среди таких объектов были жилые дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию.
После освобождения района женщина пыталась скрыться, однако сделать этого ей не удалось.
В спецслужбе уточняют, что санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.
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