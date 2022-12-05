"Расквартировывала россиян": СБУ задержала «завхоза» бывшей оккупационной администрации Николаевской области

12:54 05 декабря Киев, Украина

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области правоохранители разоблачили еще одну вероятную пособницу российских оккупантов. Злоумышленницей оказалась жительница Снегиревки, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских захватчиков.



Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Во время временной оккупации города женщина вступила в ряды оккупационной администрации, где ее назначили руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства. Находясь на "должности", она осуществляла "учет" местного жилищного фонда, в первую очередь, его техническое состояние и бытовые условия", - говорится в сообщении.

СБУ уточняет, что подозреваемая определяла пригодность зданий к "расквартированию" представителей оккупационных группировок.



Также она контролировала смету расходов по восстановлению инфраструктурных сооружений, используемых врагом для базирования собственных подразделений. Среди таких объектов были жилые дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию.



После освобождения района женщина пыталась скрыться, однако сделать этого ей не удалось.

“Сотрудники Службы безопасности установили ее местонахождение и задержали. Пока ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей”, – отмечают в СБУ.

В спецслужбе уточняют, что санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.