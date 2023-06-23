Раскрыто дело о присвоении государственных земель экс-чиновником Госгеокадастра

Специалисты СБУ раскрыли скандальное дело о присвоении тысяч гектаров государственных земель экс-чиновником Госгеокадастра. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СБУ 23 июня.
Специалисты спецслужб собрали улики против бывшего чиновника, ранее занимавшего руководящую должность в Главном управлении Госгеокадастра в одной из центральных областей Украины. Из материалов дела стало ясно, что после его увольнения была устроена незаконная схема присвоения государственных лесных угодий на территории Житомирщины.
По несанкционированным действиям злоумышленника было изъято почти 2000 гектаров земель, принадлежащих коммунальной собственности, общей стоимостью более 70 миллионов гривен. Практически треть земель Барашевской территориальной общины оказалась похищенной.
Для осуществления этой махинации организатор привлек четырех государственных регистраторов, землеустроителей, руководительницу местного сельхозпредприятия и своего бывшего водителя.
Преступники незаконно переписывали гектары лесных угодий на частные коммерческие структуры агросектора, под их контролем. Для этого они предоставляли ложные данные в государственные базы данных и реестры имущества.
В ходе следственных мероприятий в помещении регионального управления Госгеокадастра и в офисах одной из фигуранток дела были обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.
На основании собранных доказательств бывшему организатору и его шести сообщникам было объявлено о подозрении в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
СБУ предложила арестовать активы агропредприятия, участвовавшего в данной схеме, и готовятся ходатайства о наложении ареста на имущество остальных участников этого преступления.
Специалисты спецслужб собрали улики против бывшего чиновника, ранее занимавшего руководящую должность в Главном управлении Госгеокадастра в одной из центральных областей Украины. Из материалов дела стало ясно, что после его увольнения была устроена незаконная схема присвоения государственных лесных угодий на территории Житомирщины.
По несанкционированным действиям злоумышленника было изъято почти 2000 гектаров земель, принадлежащих коммунальной собственности, общей стоимостью более 70 миллионов гривен. Практически треть земель Барашевской территориальной общины оказалась похищенной.
Для осуществления этой махинации организатор привлек четырех государственных регистраторов, землеустроителей, руководительницу местного сельхозпредприятия и своего бывшего водителя.
Преступники незаконно переписывали гектары лесных угодий на частные коммерческие структуры агросектора, под их контролем. Для этого они предоставляли ложные данные в государственные базы данных и реестры имущества.
В ходе следственных мероприятий в помещении регионального управления Госгеокадастра и в офисах одной из фигуранток дела были обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.
На основании собранных доказательств бывшему организатору и его шести сообщникам было объявлено о подозрении в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
СБУ предложила арестовать активы агропредприятия, участвовавшего в данной схеме, и готовятся ходатайства о наложении ареста на имущество остальных участников этого преступления.
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