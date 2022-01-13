Раскрыта схема незаконных пассажирских перевозок из ОРДЛО

14:54 06 Май Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила лиц, организовавших нелегальные пассажирские перевозки с территории Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) . За "крышевание" часть денег дельцы платили в "бюджет" боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.



Согласно полученным данным организатором противоправной деятельности является житель Макеевки Донецкой области, который для организации нелегальных перевозок из ОРДЛО в Харьковскую и Днепропетровскою области, использовал два собственных микроавтобуса. Ежемесячно дельцы осуществляли до пяти рейсовых поездок. Для перевозки пассажиров организаторы противоправной деятельности использовали «маршрут» через территорию РФ и временно неподконтрольные участки госграницы.





В ходе отработки оперативной информации правоохранители разоблачили в пункте пропуска «Гоптовка» транспортные средства участников схемы. Сейчас один из злоумышленников задержан, ему сообщено о подозрении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по статье 258-3 («Участие в деятельности террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.



Мероприятия по блокированию схемы проводило Управление СБУ в Днепропетровской области совместно с Госпогранслужбой и за процессуального руководства Днепропетровской областной прокуратуры.