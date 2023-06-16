Раскрыта схема незаконной продажи топлива от ГП "Укрспирт" по завышенным ценам

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сотрудничая с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), раскрыли схему незаконной продажи коксохимического топлива от имени Государственного предприятия "Укрспирт" по завышенным ценам.
Информация об этом поступила от пресс-служб НАБУ и САП. В ходе расследования было выяснено, что в период с 2017 по 2020 год ГП "Укрспирт" организовало тендеры на закупку указанного топлива, победителями которых заранее были определены частные компании.
По заверениям следствия, эти компании поставили более 20 тысяч тонн топлива по ценам, значительно превышающим рыночные ставки. Чтобы создать иллюзию прозрачности торгов, предприниматели привлекли технических посредников.
В результате таких махинаций ГП "Укрспирт" понесло ущерб, оцененный в более чем 55 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе НАБУ. Также отмечается, что 30 мая семь лиц, причастных к данной схеме, получили уведомления о подозрении.
Из них трое занимали руководящие должности в ГП "Укрспирт" в момент совершения преступления.
Информация об этом поступила от пресс-служб НАБУ и САП. В ходе расследования было выяснено, что в период с 2017 по 2020 год ГП "Укрспирт" организовало тендеры на закупку указанного топлива, победителями которых заранее были определены частные компании.
По заверениям следствия, эти компании поставили более 20 тысяч тонн топлива по ценам, значительно превышающим рыночные ставки. Чтобы создать иллюзию прозрачности торгов, предприниматели привлекли технических посредников.
В результате таких махинаций ГП "Укрспирт" понесло ущерб, оцененный в более чем 55 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе НАБУ. Также отмечается, что 30 мая семь лиц, причастных к данной схеме, получили уведомления о подозрении.
Из них трое занимали руководящие должности в ГП "Укрспирт" в момент совершения преступления.
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