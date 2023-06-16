Раскрыта схема незаконной продажи топлива от ГП "Укрспирт" по завышенным ценам

"Действия этих лиц квалифицированы по статье 191 Уголовного кодекса Украины, пятой части. Двух человек, включая бывшего начальника управления ГП, и одного из фактических бенефициаров группы предприятий, задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в НАБУ.