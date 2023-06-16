Раскрыта схема незаконного захвата завода детских продуктов: задержаны организаторы

14:49 19 мая Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



В ходе расследования было установлено, что в июле 2022 года участники преступной группы совершили незаконную регистрацию предприятия под контролем себе подчиненных лиц с целью незаконного захвата 100% уставного капитала завода детских продуктов в Полтавской области. Для этого они получили несанкционированный доступ к государственным реестрам и подделали несколько документов. Национальная полиция раскрыла схему, по которой группа лиц предпринимала попытку осуществить незаконное захват Хорольского завода детских продуктов питания под руководством политтехнолога по имени Игорь Мизрах.Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.В ходе расследования было установлено, что в июле 2022 года участники преступной группы совершили незаконную регистрацию предприятия под контролем себе подчиненных лиц с целью незаконного захвата 100% уставного капитала завода детских продуктов в Полтавской области. Для этого они получили несанкционированный доступ к государственным реестрам и подделали несколько документов.

В результате этих действий заводу был причинен ущерб, превышающий 250 миллионов гривен. Представители Национальной полиции утверждают, что помимо организаторов, в группу входили сотрудники правоохранительных органов, адвокаты, нотариусы и даже криминальные авторитеты. Главным организатором мошеннических действий, по версии следствия, является адвокат и владелец медиахолдинга.



Представители Национальной полиции утверждают, что он использовал информационные ресурсы под своим контролем как инструменты давления и шантажа в отношении бизнесменов и политиков. Согласно источникам из правоохранительных органов, речь идет об Игоре Мизрахе. В целях финансирования данной операции он привлек финансовые средства в размере 530 тысяч долларов под руководством бывшего заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации, согласно информации следствия.



Согласно информации, полученной от Национальной полиции, данное лицо уже неоднократно привлекало внимание правоохранительных органов своими мошенническими и вымогательскими действиями.



В четверг, 18 мая, правоохранители успешно задержали 9 основных участников организованной преступной группировки, включая их организаторов, в рамках масштабной операции по раскрытию мошеннической схемы. Полицейские осуществили более 50 обысков в местах проживания подозреваемых, офисных помещениях и транспортных средствах.

В результате обысков были изъяты мобильные телефоны, различные документы, оружие, патроны, денежные средства, автомобили, "черновые записи" и паспорт гражданина российской федерации, принадлежащий одному из организаторов преступной группы, а также другие предметы. Задержанным были предъявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса.



В настоящее время полиция продолжает устанавливать и задерживать других участников данной преступной организации, а также проверяет их причастность к планированию рейдерских захватов других предприятий на территории различных областей страны. Расследование продолжается.