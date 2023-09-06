Раскрыта схема незаконного присвоения сельхозпродукции в НААН - САП

Правоохранительные органы раскрыли крупномасштабную схему незаконного присвоения сельскохозяйственной продукции на одном из предприятий Национальной академии аграрных наук.
Об этом информировала Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Телеграм-канале.
Конкретно, речь идет о "Опытном хозяйстве "Проскуровка" Мироновского института пшеницы имени В.М. Ремесла НААН Украины".
Бывший директор государственного предприятия и руководитель частной фирмы стали фигурантами этой схемы и получили обвинение.
Прокуратура квалифицировала действия бывшего директора как преступление по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Руководителю частной компании также предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Следствие установило, что с июля по август 2018 года подозреваемые незаконно завладели имуществом государственного предприятия, а именно пятью тысячами тоннами зерна пшеницы озимой и яровой.
Для скрытия незаконной операции злоумышленники заключили фиктивные договоры, согласно которым пять тысяч тонн зерна были якобы переданы на хранение частному предприятию.
В дальнейшем фигуранты реализовали присвоенное зерно другим хозяйствующим субъектам. Эти действия привели к ущербу для государственной компании в размере более 22,9 миллиона гривен.
Расследование продолжается.
Об этом информировала Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Телеграм-канале.
Конкретно, речь идет о "Опытном хозяйстве "Проскуровка" Мироновского института пшеницы имени В.М. Ремесла НААН Украины".
Бывший директор государственного предприятия и руководитель частной фирмы стали фигурантами этой схемы и получили обвинение.
Прокуратура квалифицировала действия бывшего директора как преступление по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Руководителю частной компании также предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Следствие установило, что с июля по август 2018 года подозреваемые незаконно завладели имуществом государственного предприятия, а именно пятью тысячами тоннами зерна пшеницы озимой и яровой.
Для скрытия незаконной операции злоумышленники заключили фиктивные договоры, согласно которым пять тысяч тонн зерна были якобы переданы на хранение частному предприятию.
В дальнейшем фигуранты реализовали присвоенное зерно другим хозяйствующим субъектам. Эти действия привели к ущербу для государственной компании в размере более 22,9 миллиона гривен.
Расследование продолжается.
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