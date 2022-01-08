Раскрыта преступная схема обогащения в сумской ИК

21:21 04 Сентябрь Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. За присвоение денежных средств в размере 250 тыс гривен, ГБР сообщило о подозрении двум сотрудникам сумской исправительной колонии.Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным предварительного расследования, начальник учреждения разработал схему противоправного обогащения и привлек к ней руководителя отдельного структурного подразделения и его подчиненного. В частности, по преступной схеме с апреля и до конца августа 2020 года в колонии фиктивно работало несколько человек, которым на основании табелей учета рабочего времени, подписанных руководителем подразделения, выплачивалась заработная плата и начислялись повышенные премии.





Фактически эти работники не работали и не выполняли своих служебных обязанностей. Фиктивные работники получали лишь небольшой процент, а остальные средства дважды в месяц забирали себе участники организованной группы. Таким образом организованная группа завладела почти 250 тысячами гривен, выделенных на заработную плату работникам колонии.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым в совершении преступления по части 5 статьи 191 УК Украины меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.



В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.



Противоправную схему незаконного присвоения бюджетных средств разоблачено Государственным бюро расследований совместно с прокуратурой Сумской области, по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области.