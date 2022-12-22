Рашисты обстреляли два города Харьковщины, есть раненые

15:45 22 декабря Киев, Украина

В четверг 22 декабря, россияне снова нанесли обстрел по городам Купянск и Волчанск Харьковской области. В результате атаки пострадали мирные люди, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Волчанске в результате обстрела ранения получили пять человек. Четверо из них (трое мужчин и одна женщина) - работники центральной районной больницы. У них диагностированы взрывные и осколочные повреждения. Также ранение получил прохожий 62-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - сообщает Синегубов.

Как сообщил глава ОВА, в Купянске вследствие ракетного удара поврежден жилой дом. Предварительно - без пострадавших, но информация уточняется.