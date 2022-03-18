Рашисты зашли в херсонский город Олешки. Город продолжает полноценное функционирование

12:32 17 марта Киев, Украина

В город Олешки Херсонской области зашли российские войска. Об этом в видеообращении в Facebook сообщил мэр города Евгений Рищук в четверг, 17 марта.



По его словам, сейчас российские оккупанты "заселяются" в Олешки.



"Я только что от них, меня немножко "потеребили". В целом на сейчас ничего страшного не происходит. Они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции. Нам сказали: "Поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не будем иметь". Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе", – сказал Рищук.