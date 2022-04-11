Рашисты захватили в плен моряков грузового судна SMARTA

Российские оккупационные войска захватили моряков судна SMARTA под флагом Либерии в порту Мариуполя. В плен попали 18 граждан Украины и один гражданин Египта.
Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова.
Члены экипажа и находившаяся на борту жена капитана судна вывезены в неизвестном направлении. По предварительным данным они могут находиться на территории временно оккупированного Донецка.
Перед захватом моряков русские войска обстреливали судно.
По информации омбудсмена, сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее следовал в Турцию. Однако из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта.
Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола N4 к Конвенции.
Денисова уже попросила Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты.
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