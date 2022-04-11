Рашисты захватили в плен моряков грузового судна SMARTA

17:47 11 апреля Киев, Украина

Российские оккупационные войска захватили моряков судна SMARTA под флагом Либерии в порту Мариуполя. В плен попали 18 граждан Украины и один гражданин Египта.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

Члены экипажа и находившаяся на борту жена капитана судна вывезены в неизвестном направлении. По предварительным данным они могут находиться на территории временно оккупированного Донецка.



Перед захватом моряков русские войска обстреливали Перед захватом моряков русские войска обстреливали судно



По информации омбудсмена, сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее следовал в Турцию. Однако из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу По информации омбудсмена, сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее следовал в Турцию. Однако из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта.



Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола N4 к Конвенции.

Денисова уже попросила Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты.