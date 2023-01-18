Рашисты за сутки ударили по Запорожской области 171 раз

Российские террористы ударили по Запорожской области за сутки 171 раз. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Сообщается, что в течение суток обстрелам подверглись 26 населенных пунктов на свободных от врага территориях области.

"Больше всего страдают по-прежнему общины на линии огня - опять Степногорск, Орехов и Гуляйполе пылают. С самого утра обстрелам подвергается Таврийская община. Вражеская артиллерия и "Грады" несут разрушения и не дают покоя. Сейчас один раненый человек в Гуляйполе. Кроме того, в нарушение всех правил ведения войны, враг применяет зажигательные боеприпасы. Но ставка государства-террориста запугать мирное население терпит неудачу", - пишет Старух в официальном ТГ-канале.