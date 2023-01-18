Рашисты за сутки ударили по Запорожской области 171 раз
14:39 18 января Киев, Украина
Российские террористы ударили по Запорожской области за сутки 171 раз. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Продолжаем защищать наш регион от вражеского нашествия. Потуги захватчика стать хозяином чужой земли неудачны, хотя интенсивность вражеского огня продолжает расти. За прошедшие сутки мы пережили рекордный 171 обстрел
, добавилось еще 22 сообщения о разрушении домов и квартир мирных людей в результате попадания снарядов и ракет", - говорится в сообщении
Сообщается, что в течение суток обстрелам подверглись 26 населенных пунктов на свободных от врага территориях области.
"Больше всего страдают по-прежнему общины на линии огня - опять Степногорск, Орехов и Гуляйполе пылают. С самого утра обстрелам подвергается Таврийская община. Вражеская артиллерия и "Грады" несут разрушения и не дают покоя. Сейчас один раненый человек в Гуляйполе. Кроме того, в нарушение всех правил ведения войны, враг применяет зажигательные боеприпасы. Но ставка государства-террориста запугать мирное население терпит неудачу", - пишет Старух в официальном ТГ-канале.
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