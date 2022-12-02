Рашисты за сутки обстреляли Херсонскую область 42 раза

11:24 02 декабря Киев, Украина

В Херсонской области армия россии за сути совершила 42 обстрела, в результате которых, есть погибшие и раненые.

За сутки Херсонщину обстреляли 42 раза, есть погибшие

Херсонщина - под ежедневным обстрелом

Убиты три человека, еще семь жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести, сообщил глава ОВА

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич обобщил данные о вражеских обстрелах области за минувшие сутки, 1 декабря.

Отмечается, что российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины, целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру и убивал мирных жителей.

"Херсонский район - россияне продолжают бить по жилым кварталам Херсона, вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Также враг обстрелял следующие населенные пункты района: Понятовку, Токаревку, Ингулец, Молодежное, Днепровское, Дарьевку, Янтарное, Ивановку, Никольское, Зеленовку, Музыковку и территорию близ Степановки. Бериславский район - российские оккупанты обстреляли Новоалександровку, Золотую Балку, Республиканец, Украинку, Гавриловку и Качкаровку", - сообщает глава ОВА.

Сообщается, что из-за российских обстрелов есть убитые и раненые среди гражданского населения.

"Рашисты убили три человека, еще семь жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.





