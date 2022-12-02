Рашисты за сутки обстреляли Херсонскую область 42 раза

В Херсонской области армия россии за сути совершила 42 обстрела, в результате которых, есть погибшие и раненые.
За сутки Херсонщину обстреляли 42 раза, есть погибшие
Херсонщина - под ежедневным обстрелом
Убиты три человека, еще семь жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести, сообщил глава ОВА
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич обобщил данные о вражеских обстрелах области за минувшие сутки, 1 декабря.
Отмечается, что российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины, целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру и убивал мирных жителей.
Сообщается, что из-за российских обстрелов есть убитые и раненые среди гражданского населения.
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